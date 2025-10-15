Jorge Luperdi logró título Nacional del Campeonato de Slalom 2025 en el Mar de Grau

Imparable. Jorge Luperdi, actual campeón nacional de noveles en circuito y sudamericano por equipos, ha sumado un nuevo título, el de campeón nacional de Slalom, categoría Amateur de la presente temporada.

A falta de una fecha para cerrar la presente temporada, Luperdi logró cinco triunfos en igual cantidad de jornadas y, con ello, sumó 63 puntos. Dejó en segundo lugar a Moshe Espinosa-Chueca, con 25, y tercero fue Sebastián Bernal, con 13 unidades.

El mar de Grau del balneario en La Punta, Callao ha sido mudo testigo de una nueva gran actuación del piloto revelación del certamen nacional del año pasado.

En esta quinta parada su mejor tiempo fue 46 segundos y una milésima. En su segunda serie, superó los 47”20’ de su primera intervención. Espinosa-Chueca se quedó con su 47”6’: no pudo seguir en competencia por problemas en su máquina.

El Slalom en motos acuáticas consiste en realizar una serie de giros y cambios de dirección, zigzagueando entre boyas o marcadores que están colocados en un recorrido definido.

La velocidad y la precisión son clave para completar el recorrido sin tocar las boyas. Por lo general esta competencia es efectuada contra-reloj, es decir, el que lo recorra en menos tiempo posible será el ganador.

El 25 de este mes se corre la Endurance, desde La Punta, en dos categorías. Se ha confirmado el regreso de dos campeones mundiales a la competencia, Paloma Noceda y Kiko Chía.