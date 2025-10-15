JNE destituye al alcalde de Chorrillos por entregar ilegalmente la piscina municipal a un privado

Fernando Velasco pierde el cargo tras acusación de ceder instalaciones públicas sin autorización del Concejo. El empresario beneficiado devolvió el dinero cobrado a los vecinos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró este martes fundada la vacancia contra Fernando Velasco Huamán, alcalde de Chorrillos. Una ciudadana lo denunció por presuntas irregularidades en la contratación de servicios para la piscina municipal. El burgomaestre habría cedido el predio a un privado sin la aprobación del Concejo Municipal, como exige la Ley Orgánica de Municipalidades. El teniente alcalde Richard Cortez asumirá el cargo.

El expediente que tumbó al alcalde

Velasco Huamán llegó al poder el 1 de enero de 2023. Ganó las elecciones municipales de 2022 por Alianza Para el Progreso. La denuncia señala que entregó las instalaciones de la piscina municipal a Edgardo Merino, un empresario que montó una academia de natación en el lugar. Esta cesión nunca pasó por el Concejo Municipal. El artículo 66° de la Ley Orgánica de Municipalidades obliga a las autoridades locales a solicitar autorización para este tipo de operaciones.

Durante el proceso, el JNE recopiló testimonios y pruebas de los vecinos del distrito. Los documentos muestran que varios residentes pagaron a Merino mediante el aplicativo Yape. Estos pagos servían para inscribir a sus hijos en la academia de natación. La municipalidad aseguró que nunca se formalizó transferencia alguna del predio. Posteriormente se supo que el empresario devolvió el dinero a los usuarios.

¿Uso indebido de bienes públicos?

La denuncia se enfocó en el presunto uso indebido de bienes municipales. La entrega de una instalación deportiva pública a manos privadas sin pasar por los canales institucionales configura una irregularidad administrativa grave. El caso evidencia cómo un espacio destinado al servicio público terminó operando como un negocio particular.

Con esta resolución, Velasco suma su nombre a la lista de autoridades municipales vacadas por el JNE. Richard Cortez deberá asumir la conducción del distrito mientras se aclara si habrá consecuencias penales para el saliente alcalde. La fiscalía podría evaluar si corresponde iniciar una investigación por los hechos denunciados.