Jerí se reúne con artistas y anuncia medidas por inseguridad tras ataque a Agua Marina

El mandatario sostuvo un encuentro con la Sociedad Nacional de Intérpretes en Palacio de Gobierno y llamó a coordinar acciones multisectoriales entre el Ejecutivo, el Congreso y la sociedad civil.

Respuesta ante el caso Agua Marina

Jerí reconoció la preocupación de los artistas tras el ataque que sufrió el grupo Agua Marina. «Entiendo perfectamente la preocupación, que es una preocupación compartida a raíz de lo que pasó con Agua Marina», afirmó. El presidente indicó que el ministro del Interior trabaja con el equipo de seguridad en propuestas concretas para atender el problema.

El mandatario precisó que el planteamiento de emergencia tendrá un sentido de urgencia. Esto ocurre mientras los nuevos funcionarios de los sectores pertinentes recién asumen sus funciones. «Desde el primer encuentro a nivel técnico con los sectores pertinentes que recién están tomando funciones, podemos proyectar, ver qué se puede hacer y sentar las bases hacia adelante, como gobierno de transición que somos», señaló.

Coordinación multisectorial

El jefe de Estado identificó temas transversales dentro de la industria musical que requieren atención. Consideró necesaria la participación del Congreso en la solución del problema. «Les pediría que, sobre la base de esa primera reunión, me permitan hacer las coordinaciones con los sectores para proyectar estos temas que son ciertamente importantes», expresó.

Jerí propuso ampliar las intervenciones para que sean multisectoriales. Busca involucrar al Legislativo, al Ejecutivo y al sector de la sociedad civil. El objetivo es tener respuestas más concretas ante las demandas de los intérpretes.

Rechazo a la desunión

El presidente cerró su intervención con un llamado a evitar divisiones. «En momentos complicados, como ahora, hay intereses que quieren sembrar desunión. De mi lado no lo va a haber. No voy a caer en el juego que algunos quisieran», agregó. Jerí se define como líder de un gobierno de transición que busca sentar bases para atender problemas urgentes.