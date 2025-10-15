Ica: Fiscalía logra condena de cadena perpetua para un padre que abusó sexualmente de su hija

Un padre que abusó sexualmente de su hija de cinco años de edad en su vivienda del distrito de Santiago de la región de Ica, fue condenado a la pena máxima de cadena perpetua y al pago de 20 mil soles de reparación civil a favor de la agraviada. Purgará condena en el penal Cristo Rey de Cachiche.

El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica logró esta drástica sentencia contra Víctor Manuel Berrocal Huarcaya por los delitos de violación sexual de menor de edad y tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos agravados, en agravio de su hija.

La condena obtenida, en primera instancia, es resultado de la incansable labor del Ministerio Público en su compromiso por proteger a los más vulnerables y garantizar que los responsables de estos atroces crímenes enfrenten todo el peso de la ley.

Durante el juicio oral, el fiscal adjunto Andrés Alvarado Colina sustentó y acreditó con pruebas la responsabilidad penal del acusado.

Además, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Zona Sur de Ica, impuso al sentenciado un conjunto de medidas legales que buscan garantizar la protección integral de la víctima, como la pérdida definitiva de la patria potestad sobre la menor y la inhabilitación para establecer contacto o comunicarse con la víctima.

El Ministerio Público reafirma su compromiso inquebrantable en la lucha frontal contra todo tipo de violencia sexual, priorizando la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y asegurando que estos crímenes no queden impunes.