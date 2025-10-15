Conmebol confirmó a Lima Sede de final de la Copa Libertadores el 29 de noviembre en el Monumental

En la reunión que hubo hoy miércoles en la sede de la Conmebol en Luque-Paraguay, se confirmó que la ciudad de Lima será sede de la final de la Copa Libertadores de América 2025, a jugarse el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Ate del club Universitario, descartándose mover la sede, a raíz de los últimos acontecimientos políticos suscitados en el país.

Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol, sostuvo una reunión con los Presidentes de los clubes semifinalistas como son los de Palmeiras y Flamengo de Brasil, Racing Club de Argentina y Liga Deportiva Universitaria de Ecuador.

¡Cada vez más cerca de otra Final Única de la CONMEBOL Libertadores ! El 29 de noviembre nos vemos en Lima para vivir la fiesta del fútbol, es el slogan que publicó en sus redes Alejandro Domínguez, con lo cual se prepara Lima para recibir a los aficionados de los clubes que llegaran a la gran final, cono ocurrió en el 2019.