Castillo cuestiona legitimidad de Jerí y del Congreso desde el penal Barbadillo

El expresidente rechazó las acusaciones por el fallido golpe de Estado y denunció que el Parlamento solo reemplazó a Boluarte por «otra marioneta»

Pedro Castillo volvió a rechazar las acusaciones en su contra durante la audiencia de juicio oral por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Desde la sala de sesiones del penal Barbadillo, donde cumple prisión preventiva, el expresidente cuestionó la legitimidad del actual mandatario José Jerí y del Congreso de la República. Castillo denunció que el Parlamento mantiene un sistema político ilegítimo y que solo sustituyó a Dina Boluarte por otra autoridad que pueda controlar.

Acusaciones contra el Congreso y el nuevo gobierno



Durante su acreditación en la audiencia, Castillo dirigió duras críticas al Parlamento. «A mí se me acusa de cerrar el congreso que nadie quiere, hoy cambian de marioneta, cambian del maniquí», sostuvo el expresidente. Señaló que durante el debate para censurar a Boluarte, el mismo Congreso demostró que para vacarlo nunca tuvo la votación calificada.

El exmandatario afirmó que lleva tres años «injustamente preso» y rechazó el juicio que enfrenta por rebelión y conspiración. Castillo fue destituido tras intentar disolver el Congreso en diciembre de 2022. Desde entonces insiste en que su salida constituyó un golpe parlamentario.

Gobierno de Jerí como extensión del régimen de Boluarte

Castillo sostuvo que el actual gobierno es solo una continuación del régimen que, según sus palabras, «traicionó la voluntad popular». El expresidente hizo referencia directa a Dina Boluarte, a quien llamó «inquilina» de Palacio de Gobierno y acusó de «quitar muchas vidas» durante su gestión.

En pronunciamientos anteriores, Castillo había atribuido la crisis política al «fujicerronismo y la DBA». En la última audiencia previa, el exmandatario declaró: «Hoy, la hipocresía de los golpistas que llevaron a Dina Boluarte al poder, viendo que el final y la justicia terminarán por cercarlos, quieren borrar sus huellas del escenario de la dictadura».

El proceso judicial contra Castillo continúa mientras el expresidente mantiene su postura de rechazo total a las acusaciones. El juicio oral avanza en medio de una crisis política que se arrastra desde su intento de disolución del Congreso hace casi tres años.