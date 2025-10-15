Argentina jugará la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos el sábado, al vencer a Colombia 1-0

La selección de Argentina con una actuación sólida, ordenada y por momentos brillante, derrotó a su similar de Colombia 1-0 en el Estadio Nacional de Santiago, y se clasificó a la final del Mundial de Chile, donde se enfrentará a Marruecos que eliminp por penales a Francia. El único gol fue convertido por Mateo Silvetti en el complemento, tras una gran jugada de Prestianni.

El equipo «Albiceleste» de Diego Placente vuelve a una final juvenil después de 18 años, con seis triunfos en seis presentaciones y una identidad que combina carácter, talento y compromiso. La ilusión albiceleste, más viva que nunca

Colombia que ofreció batalla en el primer tiempo, tuvo la mala fortuna de sufrir la lesion de Canchimbo a los 37′ y en la etaa final la expulsión de Rentería, que le impidió porfiar el empate, quedando con las ganas de llegar a una final.