America de Cali con Luis Ramos clasificó a semifinales de la Copa Colombia al eliminar a Junior por penales

Améica de Cali con el peruano Luis Ramos hasta los 65′ en que fue cambiado, logró clasificar a las semifinales de la Copa Colombia, al eliminar al Junior de Barranquilla por en tanda de penales (8-7), tras haber perdido en los 90 de juego 1-0, quedando igualada la serie 2-2, pues en la ida los «Escarlatas» habían ganado de visita 2-1, uno de los tamtos de peruano Ramos.

El partido jugado en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, lo pudo ganar Junior gracias al tanto marcado por José Enamorado a los 38 minutos, cuya ventaja la mantuvo hasta el final. Luis Ramos fue sustituído por Adrián Ramos a los 65′. En lo penales, anotaron por el America, Escobar, Palacios, Soto, Ramos, Borrero, Garcés, Castillo y Bertele, errando Carrascal. Mientras por Junior acertaron Castrillón, Titi, Baez, Teo Gutiérrez, Bernal, Esparragoza y Rivera, errando Rivas y Moreno.

América de Cali espera rival en semifinales, que saldrá de la llave Atlético Nacional con Once Caldas, que en la ida ganó el primero 1-0, faltando la vuelta en Manizales.