Alianza Lima obligado a ganarle a Sport Boys este jueves y alcanzar el segundo lugar del Acumulado

Motivos de sobra tiene Alianza Lima este jueves ante Sport Boys en Matute, para lograr los tres puntos, ya que ello le permitirá pasar al segundo lugar del Acumulado, dejando atrás a Cusco F.C. en la consigna de esperar en los Playoffs al ganador del tercero y cuarto para ser Perú 2 en Copa Libertadores. Se jugará desde las 8:00 p.m. y el arbitraje de Joel Alarcón.

Néstor Gorosito hará cambios en la oncena titular, anunciándose la vuelte de Jesús Castillo a la volante, la de Paolo Guerrero desde el inicio por el suspendido Hernán Barcos y hay una sola duda e el arco si sigue Guillermo Vizcarra o le dan la posibilidad a Ángelo Campos.

Por su parte Sport Boys llega motivado por sus dos últimos triunfos ante Alianza Universidad en Huánuco 2-1 y Sport Huancayo e el Callao también por 2-1, en el objetivo de seguir escalando y alejarse del descenso. El técnico Juan Carlos Cabanillas mandará su mejor oncena, entre los cuales destaca la presencia del colombiano Carlos López y Luis Urruti, como figuras sobresalientes.

ALINEACIONES:

ALIANZA LIMA: Campos (Vizcarra); Enríquez, Zambrano, Garcés, Trauco; Gaibor, J. Castillo, Peña; E. Castillo, Guerrero y Quevedo. DT: N. Gorosito.

SPORT BOYS; Rivadeneyra; Saba, Riojas, Colombo, Almirón, Carvajal; Mora, Da Campo, López, Alarcón y Urruti. DT: J.C. Cabanillas.

ÁRBITRO: Joel Alarcón

HORA: 7:00 p.m.

ESCENARIO: Estadio Alejando Villanueva de Matute