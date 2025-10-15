Alerta Sanitaria en EE. UU. por Muerte de Seis Personas por Sobredosis de suplemento natural

Las víctimas consumieron un derivado potente de esa planta, vendido ilegalmente como suplemento natural. Las autoridades advierten sobre sus graves riesgos y piden extremar precaución.

El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles confirmó seis fallecimientos por sobredosis. Las muertes están vinculadas al 7-hidroximitraginina (7-OH), un derivado sintético del kratom. Esta sustancia se comercializa de manera ilegal como suplemento natural o potenciador del bienestar. Las autoridades sanitarias han emitido una alerta para prevenir más casos.

Un Compuesto Potente y Peligroso



El 7-OH es una versión sintética y muy concentrada del kratom natural. En dosis bajas, esta sustancia actúa principalmente como un estimulante. Sin embargo, en cantidades más elevadas sus efectos se asemejan a los de los opioides. Esto conlleva un alto riesgo de sufrir una depresión respiratoria fatal. El peligro aumenta considerablemente si se mezcla con alcohol u otras drogas.

Comercialización Engañosa y Acceso Ilegal

Los productos con este compuesto se venden de forma irregular en diversos establecimientos. Pueden encontrarse en gasolineras, tiendas de tabaco y a través de comercios en línea. Son promocionados erróneamente como suplementos naturales para el bienestar. Esta comercialización engañosa oculta su verdadero y significativo potencial de riesgo para la salud.

Recomendaciones para la Prevención

Las autoridades sanitarias han dado recomendaciones cruciales para la población. “Lo más seguro es evitar completamente el consumo de 7-OH”, afirmó el doctor Gary Tsai. También se aconseja no mezclar estas sustancias con alcohol u otros fármacos. Es fundamental llevar consigo naloxona, un medicamento que puede revertir la sobredosis por opioides. Esta medida puede salvar vidas en caso de una emergencia.

Un Riesgo con Antecedentes

Esta no es la primera vez que el kratom se asocia con muertes en Estados Unidos. Un informe de los CDC de 2019 ya había encendido las alarmas. Dicho estudio vinculó el kratom con 91 fallecimientos entre 2016 y 2017. La nueva sustancia sintética representa una amenaza aún mayor debido a su potencia.