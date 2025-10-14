Vizcarra pide renuncia de Jerí y niega vínculo con el mandatario que él mismo promovió en campaña

El expresidente cuestionó la legitimidad del actual jefe de Estado y propuso reemplazos, pese a que en 2021 postuló con Jerí en su lista y pidió votos para él

El expresidente Martín Vizcarra exigió la renuncia del actual mandatario José Jerí por haber archivado investigaciones contra Dina Boluarte, pero intentó desvincularse del gobernante con quien postuló al Congreso en la misma lista electoral en 2021. Vizcarra, quien enfrenta procesos por corrupción, propuso como reemplazos a la congresista Flor Pablo y otros parlamentarios, mientras acusó la existencia de un pacto entre Boluarte y el Congreso. El expresidente minimizó su relación con Jerí y aseguró haberlo conocido apenas en campaña, contradiciendo registros públicos que muestran que pidió votar por él.

Críticas al blindaje de Boluarte



Vizcarra declaró en un medio local que Jerí carece de legitimidad para gobernar. «Es el congresista que mandó al archivo la investigación de Dina Boluarte», afirmó. «Puede tener legalidad para asumir el cargo, pero no tiene legitimidad», agregó el exmandatario. Su posición se centra en el rol que Jerí cumplió al archivar pesquisas contra la expresidenta.

«José Jerí se tiene que ir», sentenció Vizcarra. El expresidente, quien fue vacado en 2020, propuso nombres específicos para reemplazar al mandatario actual. Entre ellos mencionó a la congresista Flor Pablo, quien fue ministra durante su gobierno. También sugirió a los parlamentarios Carlos Anderson, Ruth Luque y Susel Paredes como opciones.

Denuncia de pacto entre Boluarte y el Congreso



El exjefe de Estado acusó la existencia de un acuerdo ilícito entre poderes. «Ellos han articulado todo para lograr la situación actual», dijo Vizcarra. Según su versión, Boluarte y el Congreso establecieron un «pacto mafioso» que explica el escenario político vigente. Esta narrativa busca presentar la crisis como producto de negociaciones oscuras entre instituciones.

El expresidente plantea que este supuesto pacto permitió proteger a Boluarte de investigaciones. Al mismo tiempo, habría facilitado que Jerí llegara a la presidencia. Vizcarra construye así un relato de complicidad que vincula ambos procesos políticos.

La contradicción con su propia campaña



Vizcarra intentó distanciarse de Jerí durante sus declaraciones. «Yo a Jerí lo he conocido en la campaña, donde he coincidido en algunos sitios», aseguró. El expresidente presentó su relación con el actual mandatario como superficial y circunstancial. Esta versión contrasta con los hechos documentados de la campaña electoral de 2021.

Sin embargo, el propio Vizcarra pidió públicamente votar por Jerí cuando ambos postularon al Congreso en la misma lista. Existen videos de campaña que registran estos pedidos de voto. La contradicción evidencia un intento por desvincularse de un aliado político que ahora cuestiona. Vizcarra y Jerí compartieron proyecto político hace cuatro años, realidad que el expresidente ahora minimiza frente a la opinión pública.