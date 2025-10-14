Presidente Lai Ching-te hace hincapié en la defensa y la economía en su discurso del Día Nacional

El presidente Lai Ching-te pronunció el discurso del Día Nacional frente a la Oficina Presidencial el 10 de octubre en la ciudad de Taipéi, prometiendo garantizar la competitividad económica de Taiwán y mantener el statu quo a través del Estrecho con el propósito de promover la prosperidad regional.Lai comenzó elogiando el desempeño económico de Taiwán en 2025, destacando la tasa de crecimiento económico del 5,1 por ciento y el aumento de las exportaciones, el mercado bursátil y las reservas de divisas.

Al detallar las estrategias para mantener el impulso de crecimiento, el mandatario afirmó que el Gobierno se compromete a ampliar la inversión en la nación mediante la implementación de proyectos como nuevos préstamos por valor de 720.000 millones de dólares taiwaneses (23.400 millones de dólares estadounidenses), y el lanzamiento del Plan Nacional de Desarrollo de Inversión de un Billón de Dólares Taiwaneses con el fin de financiar proyectos de infraestructura cruciales en toda la nación.

Asimismo, la nación profundizará la cooperación económica y comercial internacional mediante acuerdos relevantes con aliados y socios, y entablará negociaciones arancelarias recíprocas con Estados Unidos a fin de asegurar una tasa razonable, aseveró el mandatario.Lai afirmó que fortalecer las capacidades industriales de Taiwán es igualmente importante, citando diez nuevas iniciativas de infraestructura de inteligencia artificial y una mayor inversión en tecnología cuántica, robótica y fotónica de silicio. El mandatario también se comprometió a convertir a Taiwán en un centro asiático para la gestión de activos, subrayó la importancia de la industria biofarmacéutica y destacó el Plan de Desarrollo de un Taiwán Saludable y las medidas sociales relacionadas para apoyar a la próxima generación, a los inquilinos, a las personas mayores y a los padres jóvenes.

Según Lai, al conmemorarse el 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, el autoritarismo se está expandiendo. Para contrarrestar este desafío, el gasto de defensa de Taiwán superará el tres por ciento del producto interior bruto el próximo año para acelerar la construcción del sistema de defensa aérea T-Dome y desarrollar un sistema de defensa inteligente mediante la integración de la inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia, afirmó el mandatario.El Gobierno seguirá colaborando con las industrias militares de los países avanzados para impulsar las capacidades de la industria de defensa nacional y fortalecer las cadenas de suministro nacionales, declaró Lai. El establecimiento del Comité de Resiliencia de Defensa de Toda la Sociedad y la publicación de una guía nacional de seguridad pública actualizada mejorarán la capacidad de la población para responder a diversas crisis, indicó Lai.

El mandatario instó a China a dejar de distorsionar la Resolución 2758 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a renunciar al uso de la fuerza o la coerción a través del Estrecho de Taiwán. Lai concluyó agradeciendo a los expatriados taiwaneses por difundir un anuncio que instaba a los actores globales a “colaborar con Taiwán” durante el 80.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, y a los voluntarios de socorro en casos de desastre por ayudar a los residentes afectados por el tifón en el distrito de Hualien.

Fuente: Noticias de Taiwán

https://noticias.nat.gov.tw/92/276236