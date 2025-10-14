MTC realiza mesa técnica para la reducción de brechas de conectividad en zonas vulnerables

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) continuó en su labor de promover la conectividad, el acceso igualitario a los servicios de telecomunicaciones y el fortalecimiento de la sostenibilidad ambiental de los proyectos.

Durante la cuarta sesión de la Mesa Técnica para la Reducción de la Brecha en la Conectividad realizada hoy martes, el viceministro de Comunicaciones, Carlo Renato De Los Santos, indicó que la posición del MTC es seguir fortaleciendo la conectividad de la mano con una eficiente gestión del medio ambiente.

Con la participación de representantes del sector público, operadoras y gremios empresariales, en la reunión se priorizó la simplificación regulatoria y la aceleración de la inversión en infraestructura de telecomunicaciones. Además, se presentó el avance en la actualización del reglamento de gestión ambiental y la mejora en la evaluación de la ficha técnica ambiental. Estas herramientas permitirán optimizar y simplificar procedimientos, facilitando la expansión de la infraestructura.

Esta acción fue respaldada por la Cámara de Comercio Americana del Perú y otros gremios que también resaltaron la necesidad de usar herramientas de inteligencia artificial en el sistema de evaluación de fichas técnicas ambientales para mejorar la trazabilidad y análisis de datos, fortaleciendo la transparencia y eficiencia de la gestión ambiental del MTC.

Otro tema fue la promoción de inversión en zonas rurales mediante proyectos bajo el mecanismo de obras por impuestos y la flexibilización del régimen de supervisión en zonas rurales y periurbanas, buscando replicar el despliegue de 2 mil 800 antenas 4G. Asimismo, el MTC analizó la simulación del canon móvil con el fin de establecer una fórmula eficiente que garantice el fomento a la inversión sin afectar la competitividad.