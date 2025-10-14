Ministro de Relaciones Exteriores Lin asiste a la gran inauguración de la nueva oficina del BCIE

El ministro de Relaciones Exteriores, Lin Chia-lung, y el viceministro de Finanzas, Juan Ching-hwa, asistieron el 7 de octubre en la ciudad de Taipéi a la inauguración de la nueva sede reubicada del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en Taiwán, destacando el compromiso de la nación con la implementación del Proyecto de Prosperidad con Aliados Diplomáticos.La ceremonia fue presidida por la presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (MOFA, siglas en inglés), y entre los asistentes destacados se encontraban el embajador Luis Estévez López de Guatemala y la embajadora Katherine Meighan de Belice.Durante su discurso en el evento, Lin señaló que el traslado de la oficina a Tianmu facilitará la cooperación entre las embajadas de los países miembros del banco y el Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional (TaiwanICDF, siglas en inglés), con sede en Taipéi, todos ubicados en la zona de Tianmu.

El ministro destacó que Taiwán ha estado durante mucho tiempo comprometido con los diversos proyectos del banco destinados a promover el desarrollo económico y social en toda Centroamérica, incluyendo el abordaje de desafíos globales como el cambio climático y la pandemia de COVID-19. Lin citó como ejemplo un proyecto conjunto entre TaiwanICDF y el BCIE, iniciado este año, para otorgar préstamos a empresas emergentes guatemaltecas lideradas por mujeres.

En respuesta, Sánchez elogió a Taiwán como un importante socio estratégico por su activa financiación al desarrollo sostenible en las naciones centroamericanas. El MOFA calificó el Fondo Fiduciario de Asociación Taiwán-BCIE como un ejemplo ilustrativo de apoyo a aliados regionales como Belice y Guatemala.

Fundado en 1960, el BCIE tiene su sede en Tegucigalpa, Honduras. Taiwán se unió a la institución

en 1992 y posee la mayor participación accionaria entre las 15 naciones miembro.

Fuente: Noticias de Taiwán

https://noticias.nat.gov.tw/95/276075