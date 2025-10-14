Ministerio Público de Cañete investiga crimen de juez de paz Jorge Fernández

El Ministerio Público de Cañete inició investigación preliminar contra los que resulten responsable por el asesinato del juez de paz Jorge Renato Fernández Sánchez, ocurrido en la zona alta del sector Maracuyá, distrito de Quilmaná, provincia de Cañete, el pasado 5 de octubre.

La Fiscalía Penal de Cañete investiga por el delito de homicidio, en agravio del juez de paz Jorge Renato Fernández Sánchez.

El fiscal provincial Albert Pinedo, a cargo del caso, informó que personal de su despacho realizó el levantamiento del cadáver y dispuso recabar los resultados de los exámenes practicados a la víctima, efectuados por el equipo multidisciplinario de escena del crimen de la Policía Nacional.

Además, indicó que el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Cañete realiza las diligencias urgentes y necesarias para esclarecer lo sucedido.

De acuerdo a las investigaciones preliminares, el juez de paz perdió la vida tras ser interceptado por unos sicarios que le dispararon mientras conducía su vehículo por la zona alta del sector Maracuyá, distrito de Quilmaná, provincia de Cañete.