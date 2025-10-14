Melgar ganó  a Alianza Universidad 2-1 y está cuarto en el Acumulado

En la continuidad de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1, FBC Melgar hizo respetar la casa, al superar 2-1 a Alianza Universidad de Huánuco, para seguir recuperando terreno en la tabla e ilusionarse con llegar a los playoffs en el Acumulado. El árbitro fue Michael Espinoza y se desarrolló en el Estadio Monumental de la UNSA.

El primer tiempo fe netamente favorable a los “characatos”. Abrió la cuenta a los 9’ por acción de Johnny Vidales quien definió bien en el área rival, y aumentó a los 38’ Luis Ramos con un fuerte remate de derecha en el área, dejando el marcador parcial 2-0.

Alianza Universidad reaccionó y fue en busca del descuento en el complemento. Lo logró a los 57’, Carlos Ascues pescó un rebote en el área para volver a meter al partido al elenco azulgrana. El conjunto huanuqueño intentó hasta el final, pero no encontró la claridad necesaria y finalmente el triunfo fue para Melgar,.

En la tabla de posiciones del Clausura, Melgar sumó 21 puntos y está tercero por diferencia de goles por encima de ADT y Garcilaso, mientras que Alianza Universidad tiene 13 unidades (puesto catorce). En el Acumulado, los “rojinegros” están cuartos con 52 puntos, superando a Cristal con 51. Los huanuqueños están últimos con 24 unidades.