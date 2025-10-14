Juan Chipoco recibe doble homenaje: del Congreso Peruano y un reconocimiento legislativo oficial en Nueva York

Luego de representar al país como Embajador de la Marca Perú y ser distinguido en la ciudad de Nueva York dentro del marco de la 14.ª edición anual de Peru to the World Expo 2025, presidida por Melvi Dávila Vila, el reconocido empresario gastronómico Juan Chipoco continúa recibiendo reconocimientos por su destacada trayectoria internacional y su aporte a la proyección cultural y económica del Perú en el exterior.

Durante la mencionada exposición, la Asamblea General del Estado de Nueva York le otorgó una citación oficial (Citation), un reconocimiento legislativo de alto honor que queda registrado de forma permanente en los archivos respectivos. Esta mención resaltó su ejemplo de superación, liderazgo comunitario y contribución al fortalecimiento de la identidad latina en los Estados Unidos, junto a otras personalidades destacadas como Luis Rosero, vicepresidente de Telemundo, y el chef internacional David Burke.

Tras este importante reconocimiento internacional, Juan Chipoco llegará a Lima para recibir dos homenajes oficiales del Congreso de la República del Perú, el próximo 17 de octubre de 2025, en reconocimiento a su compromiso con la promoción de la gastronomía y la cultura peruana en el mundo.



Reconocimiento con sabor nacional

El primer reconocimiento será otorgado por el congresista Juan Carlos Lizarzaburu en el marco de los Premios Pex Embajador del Perú, distinción que celebra a los peruanos residentes en el extranjero que fortalecen la identidad y la solidaridad nacional fuera del país, mientras que el segundo homenaje proviene del congresista Jorge Zeballos Aponte, presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, quien entregará a Juan Chipoco una medalla y diploma de honor durante la ceremonia por el Día de los Peruanos que Residen en el Exterior – Voz, Identidad y Futuro, en reconocimiento a su liderazgo y a su valioso aporte al posicionamiento de la gastronomía peruana en el ámbito internacional.

Con estos honores, el empresario Juan Chipoco reafirma su compromiso de seguir llevando el nombre del Perú y su gastronomía al más alto nivel, consolidándose como un verdadero embajador cultural y ejemplo del espíritu emprendedor peruano en el extranjero.