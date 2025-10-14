José Jerí juramentará hoy su gabinete tras reunión con alcaldes de Lima sobre inseguridad

El presidente anunció que en las próximas horas tomará juramento a su nuevo equipo ministerial durante una reunión con alcaldes de Lima Metropolitana en Palacio de Gobierno. Confirmó que el gabinete no incluirá parlamentarios ni ministros del gobierno anterior y priorizará la experiencia en gestión pública.

El presidente José Jerí confirmó que juramentará su Gabinete Ministerial en las próximas horas. Lo anunció durante una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno donde se reunió con alcaldes de Lima Metropolitana. El mandatario adelantó que el nuevo equipo ministerial no incluirá congresistas ni ministros del gobierno de Dina Boluarte.



Juramento en horas



Jerí detalló el cronograma inmediato de su gobierno. «Nuestro objetivo el día de hoy es justamente escuchar sobre la base de la experiencia que tiene cada uno de ustedes en el ejercicio diario de su función, esas propuestas que nos permitan tomar acciones concretas», indicó al dirigirse a los alcaldes presentes.



El presidente vinculó ambos eventos. «Más tarde, en las próximas horas, cuando juramente el gabinete, tendremos ya esa coordinación adicional para poder justamente aplicar lo que hoy se diga y se acuerde en esta mesa de diálogo», agregó.



Prioridades del gobierno



El mandatario señaló dos ejes centrales de su gestión. Primero mencionó la institucionalidad del país. Luego enfatizó el combate a la delincuencia.



«También nuestra preocupación de todos los días -desde antes de estar acá, incluso- respecto a la inseguridad ciudadana que nos viene desbordando y tenemos justamente que hacer un planteamiento colectivo que, sobre la base del diálogo y las propuestas, nos permita aterrizar ideas concretas», sostuvo.



Jerí fue más contundente sobre este tema. «El objetivo es ese: primero, la defensa de la institucionalidad del país que es fundamental para cualquier acción de cualquier naturaleza y, segundo, yo ya he declarado la guerra a la criminalidad y la delincuencia. Lo voy a hacer y lo estoy haciendo. Para ello, justamente es este espacio, para recoger esos planteamientos y esas propuestas», añadió.



Perfil del nuevo gabinete



El domingo anterior, Jerí había adelantado las características de su equipo ministerial. Utilizó sus redes sociales para precisar que «el Gabinete de amplia base y de reconciliación nacional» no tendría parlamentarios ni funcionarios del gobierno saliente.



«Primará la experiencia en gestión pública, el conocimiento del sector o las habilidades de diálogo y entendimiento de nuestro país», señaló Jerí Oré en su cuenta de la red social X (antes twitter).



El anuncio llegó después de una serie de renuncias. Ese mismo domingo, los ministros de Transportes y Salud presentaron sus cartas de renuncia irrevocable. Al día siguiente, el premier Eduardo Arana y todos los ministros del último gabinete de Boluarte formalizaron su salida mediante resoluciones supremas.