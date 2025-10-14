José Jerí convoca a Renzo Reggiardo y alcaldes distritales a reunión en Palacio de Gobierno

El presidente busca coordinar acciones contra la delincuencia con el nuevo alcalde de Lima y autoridades municipales de la capital

El presidente José Jerí invitó a Renzo Reggiardo, flamante alcalde de Lima Metropolitana, a una reunión con alcaldes distritales en Palacio de Gobierno. La convocatoria ocurre tras la renuncia de Rafael López Aliaga al sillón municipal para postular a la presidencia en las Elecciones 2026 con Renovación Popular. El encuentro busca consensuar acciones contra la delincuencia que azota la capital.

La renuncia de López Aliaga y el nuevo alcalde



Rafael López Aliaga cumplió el domingo pasado su anuncio de dejar la alcaldía limeña. El político de Renovación Popular renunció al cargo para habilitar su candidatura presidencial en los comicios del próximo año. Renzo Reggiardo, quien se desempeñaba como teniente alcalde, asumió automáticamente el puesto de burgomaestre.

La transición ocurrió sin contratiempos administrativos. Reggiardo ahora encabeza la gestión municipal de la capital en un contexto marcado por la inseguridad ciudadana.

Convocatoria presidencial para abordar la delincuencia



José Jerí utilizó sus redes sociales para cursar la invitación al nuevo alcalde. La reunión con los alcaldes distritales de Lima está programada para las primeras horas de la mañana en Palacio de Gobierno. El objetivo central es coordinar estrategias conjuntas contra la delincuencia que afecta a la ciudad.

«Resulta importante abrir espacios de diálogo y recibir esta semana a los alcaldes de todo nuestro país debidamente representados por las diferentes asociaciones y gremios», señaló el mandatario. La declaración sugiere que el encuentro podría ampliarse a autoridades municipales de otras regiones del país.

Pendientes en la gestión presidencial



Mientras convoca a estas reuniones, Jerí aún no ha conformado su gabinete ministerial. Esta demora ha generado especulaciones sobre los nombres que integrarán el equipo de gobierno. La ciudadanía espera conocer quiénes asumirán las carteras ministeriales en medio de desafíos como la inseguridad y la crisis económica.