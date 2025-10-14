Inglaterra la primera clasificada por Europa al Mundial 2026 al golear a Letonia 5-0 en Riga

La Selección de Inglaterra, es la primera de Europa en lograr su boleto directo al Mundial 2026, tras golear a Letonia 5-0 en Riga, por el Grupo “K”, gracias a los goles de su capitán y goleador Harry Kane (44’ y 45’ de penal), Antony Gordon (26’), Tonisevs (autogol 58’) y Eze (86’). Además hizo cifras impresionantes con 6 triunfos (18 puntos) y marcando 18 goles y no recibir ninguno.

Por el Gripo “I”, la Selección de Italia goleo a Israel 3-0, y pelea con Noruega el cupo directo al Mundial, estado a tres pintos de estos últimos (15-18), y en las dos últimas fechas se medirán entre sí, siendo los italianos locales que de ganar podría alcanzarlos, pero la diferencia de goles es mayor para los noruegos (+26 sobre +10).

Otros Resultados: Grupo “I”: Estonia 1 Moldavia 1. Grupo “F”: Eire 1 Armenia 0. Grupo “K”: Andorra 1 Serbia 3. Grupo “E”: España 4 Bulgaria 0. Turquía 4 Georgia 1. Posiciones: España 12; Turquía 9; Georgia 3; Bulgaria 0.