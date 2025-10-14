Gobernador regional del Callao se reunió con el presidente de la república José Jerí

Gobernador regional del Callao se reunió con el presidente de la república...

El gobernador regional del Callao, Dr. Ciro Castillo Rojo Salas, en su rol de vicepresidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), se reunió con el presidente de la República, José Jerí Oré, en el Palacio de Gobierno.

La reunión se llevó a cabo en el marco de la reunión de trabajo con los gobernadores regionales, y tuvo como objetivo analizar la coyuntura nacional y definir líneas de acción conjuntas para reforzar la seguridad ciudadana y enfrentar con decisión el crimen organizado.

Durante el encuentro, el Dr. Castillo Rojo Salas destacó la importancia de la articulación de esfuerzos entre el Gobierno Regional del Callao y el Gobierno Central para mejorar la seguridad en la región.

«Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar juntos con el nuevo presidente de la república para construir un Estado más cercano, eficiente y comprometido con la tranquilidad de todas las familias peruanas», señaló el gobernador regional.

La reunión concluyó con un acuerdo de colaboración para implementar medidas conjuntas para mejorar la seguridad ciudadana en la región Callao.