El satélite Formosat-8 despegará en noviembre: un hito para la industria espacial “Made in Taiwan”

El satélite Formosat-8 despegará en noviembre: un hito para la industria espacial...

El primer satélite del sistema Formosat-8, desarrollado íntegramente por Taiwán, ha sido enviado a Estados Unidos para su lanzamiento programado en noviembre. Este acontecimiento representa un avance decisivo en la consolidación de la autonomía tecnológica del país en el ámbito aeroespacial.

Dotado de una capacidad de resolución que le permite identificar objetos de más de 70 centímetros desde una altitud de 561 kilómetros, el satélite está diseñado para cumplir funciones de observación terrestre, monitoreo ambiental, investigación científica y aplicaciones estratégicas en defensa.

El proyecto destaca por haber alcanzado un 84 % de componentes fabricados localmente, incluyendo sistemas de control, sensores, propulsión y gestión energética. Gracias a la implementación de tecnología de integración por retardo temporal, el satélite podrá capturar imágenes de alta precisión y nitidez.

El Formosat-8 será una constelación compuesta por ocho satélites, cuyo despliegue completo está previsto para el año 2031. El primero de ellos, bautizado como Chi Po-lin en honor al célebre documentalista taiwanés, orbitará la Tierra con capacidad para sobrevolar Taiwán tres veces al día y ofrecer cobertura global.

Con este ambicioso proyecto, Taiwán busca fortalecer su cadena industrial espacial, posicionándose como un actor relevante en el escenario tecnológico internacional y reafirmando su capacidad estratégica en el desarrollo de sistemas satelitales avanzados.