El jueves 23 en el Nacional se jugará el partido Sporting Cristal ante Universitario

El jueves 23 en el Nacional se jugará el partido Sporting Cristal...

Mediante sus redes sociales, la Liga de Fútbol Profesional dio a conocer finalmente que el próximo jueves 23 de octubre, a las 8:00 p. m., en el Estadio Nacional, se jugará el partido reprogramado por la jornada 14 del Torneo Clausura, entre los elencos de Sporting Cristal y Universitario de Deportes.

Dicho compromiso debía disputarse inicialmente mañana miércoles 15 de octubre; sin embargo, luego de que la Policía Nacional del Perú revocara las garantías debido a las marchas convocadas para ese día en distintos puntos de la capital, el encuentro tuvo que ser reprogramado.

Tras varias idas y vueltas, finalmente se determinó que el compromiso se juegue el 23 de octubre, en el mismo escenario y a la misma hora inicialmente programadas.

Según se pudo conocer, esta decisión no cayó bien en Universitario, ya que consideran que disputarán tres partidos en seis días. Recordemos que, previo al cotejo ante los rimenses, jugarán frente a Ayacucho F.C., y posteriormente enfrentarán a ADT en condición de visita en Tarma.

No obstante, también se supo que el Estadio Nacional no estaría disponible después del 25 de octubre, por lo que se decidió fijar el jueves 23 como fecha definitiva.