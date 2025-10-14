Eduardo Castro sigue líder en la general tras segunda etapa Huancayo-Ayacucho de los Caminos del Inca

Ayer martes se realizó la segunda etapa de Caminos del Inca 2025, un tramo comprendido entre Huancayo y Ayacucho con tres especiales. El piloto huancaíno Eduardo Castro Yangali, continúa siendo el líder de la clasificación general con 5h 14min 02.9 segundos, al ratificar su primer lugar que lo tuvo en la etapa inicial entre Lima-Huancayo..

El especial Huancayo-Churcampa fue el más largo del día, el cual le permitió a la dupla Eduardo Castro-Julio Echazú ampliar su diferencia en el primer lugar. Ronmel Palomino (5h 19’ 53.2) y André Martínez (5h 22’ 14.2) fueron los siguientes en completar este recorrido. Luis Alayza, quien era el cuarto de la general, tuvo muchas dificultades y llegó solo con freno de mano hasta la meta, lo que implicó el cambio más drástico en la parte alta de la clasificación.

André Martínez fue el ganador del especial Maynay-Ichupata, por 19 segundos delante de Eduardo Castro. En tanto, el quinto y último especial del día, el Quinua-Chacco, tuvo a Castro otra vez como el vencedor, superando apenas por 3 segundos a Martínez.

El Automóvil Club Peruano dio a conocer que los especiales 4 y 5 quedaron suspendidos por el accidente del vehículo de la dupla Francis Pérez y Carlos Alania en el camino hacia Ichupata. Mañana miércoles será día de descanso en Ayacucho, y el jueves 16 se pondrá en marcha la etapa 3, Ayacucho–Andahuaylas, con dos especiales programados.