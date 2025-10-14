Cyrano de Bergerac: Una puesta en escena impecable en el Teatro Municipal

Por Ricardo Milla Toro

Director de Diario UNO

Asistir al estreno de Cyrano de Bergerac bajo la dirección de Jean Pierre Gamarra en el Teatro Municipal de Lima fue una experiencia que confirma el nivel del teatro peruano contemporáneo. La célebre obra de Edmond Rostand cobra vida en esta producción con una dirección sumamente pulida que cuida cada detalle, desde el vestuario hasta la última marca escénica de sus intérpretes.

Lo que más resalta de esta puesta es, sin duda, su cuidadosa escenografía, concebida por Lorenzo Albani. Gamarra ha optado por una atmósfera lúgubre, con una iluminación tenue que mantiene el escenario casi a oscuras, creando un ambiente que potencia magistralmente la transmisión de la pesadumbre que acompaña a Cyrano durante toda la obra y nos transporta al París del siglo XVII.

Esta decisión estética no es meramente decorativa: se convierte en un elemento narrativo que permite al público sumergirse en el drama interno del protagonista, en sus inseguridades y en ese amor no correspondido que lo consume.

Los actores demuestran un excelente peso escénico. Alonso Cano interpreta a Cyrano, María Grazia Gamarra interpreta a Roxana, y Stefano Salvini interpreta a Cristian. Los tres protagonistas están especialmente brillantes, logrando interpretar con profundidad ese complejo triángulo amoroso que hace de Cyrano una historia tan conmovedora como aleccionadora. La química en escena y la entrega de todo el elenco son notables.

Pero la propuesta de Gamarra también sorprende con un elemento inesperado: la inclusión de música de rock en momentos clave —al inicio, en la mitad y al final— que otorga una tonalidad fresca y contemporánea a la obra. Este contraste funciona maravillosamente, suavizando la carga dramática de una historia que, como sabemos, culmina con la muerte del protagonista. Es un respiro necesario que hace la obra más accesible sin traicionar su esencia.

El vestuario merece mención especial por su coherencia con la propuesta visual general, complementando esa estética cuidada que caracteriza toda la producción. Se nota que cada elemento ha sido pensado para servir a la historia.

Agradezco profundamente a Jean Pierre Gamarra por la invitación al estreno de esta magnífica propuesta teatral. Cyrano de Bergerac está en cartelera en el Teatro Municipal de Lima hasta el 26 de octubre, con funciones los jueves, viernes y sábados a las 8:00 p.m., y los domingos a las 7:00 p.m., y es una función que vale la pena experimentar. Entradas por Joinnus. No se la pierdan.