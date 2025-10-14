Cristiano Ronaldo se convirtió en el goleador histórico de las Eliminatorias de la Copa del Mundo con 41 tantos

Rompió otro récord. Cristiano Ronaldo consiguió hace historia en su carrera futbolística, al convertirse de manera oficial ayer martes en el goleador histórico de las Eliminatorias de la Copa del Mundo de la FIFA.

El ‘eterno’ CR7 apareció en el partido de Portugal ante Hungría en Lisboa (2-2) por las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026, para convertir dos goles y firmar además su gol número 41 en las Eliminatorias, con lo que llega a la cima de la tabla histórica dejando atrás al guatemalteco Carlos ‘Pescadito’ Ruiz que se quedó con 39 anotaciones.

Los húngaros sorprendieron en el estadio José Alvalade cuando a los 8’ Attila Szalai abrió la cuenta. Los “lusitanos” que dirige Roberto Martínez de inmediato fue al ataque buscando la igualdad y el añorado tanto llegó desde los pies de su capitán. Nelson Semedo envió un centro rasante al área, donde Cristiano Ronaldo logró escapar de sus marcadores y envió el balón al fondo de la red superando al arquero Toth, para convertir el 1-1 parcial. Y luego a los 45’ anotó su segundo tanto, tras pase de Nuno Mendes.

Todo el estadio lisboeta acompañó al unísono con el mítico ‘Siuu’ que le permitió a ‘CR7’ alcanzar un nuevo récord en su carrera. En la fecha anterior tuvo la gran ocasión de conseguirlo, pero erró un penal ante Irlanda.

Esta vez no falló Cristiano Ronaldo a su cita con dos goles, el número 948 de toda su carrera, y que sigue consolidando a Portugal en la cima del grupo “F” pese al empate final con los húngaros 2-2, de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026, para que el ‘Bicho’ tenga su última oportunidad de ir por el gran trofeo que le falta.