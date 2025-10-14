Caen nueve policías y siete civiles vinculados a banda criminal «Los Piratas»

La red operaba desde 2022 en San Martín dedicada al sicariato, extorsión y narcotráfico*

La Policía Nacional y la Fiscalía capturaron esta madrugada a 16 personas —nueve agentes policiales en actividad y siete civiles— por su presunta participación en ‘Los Piratas’, una organización criminal acusada de sicariato, extorsión, narcotráfico y robo agravado. El operativo simultáneo se ejecutó en Tarapoto, Iquitos, Pucallpa, Lima, Tocache y Moyobamba, tras una investigación que inició en 2022. Entre los detenidos figuran tenientes y capitanes de la Policía, así como William Ruiz, alias ‘El Empresario’, señalado como autor intelectual de un homicidio cometido en 2022.

Operativo con orden judicial y fiscales desde Lima

Más de 25 fiscales especializados en crimen organizado llegaron desde Lima para participar en la intervención. Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de los fiscales contra el crimen organizado, confirmó que la investigación abarca a 26 personas en total. «Se han detenido a este momento nueve policías y siete civiles. Esta organización criminal ha cometido una serie de delitos, entre los más graves: el sicariato, hay varios homicidios, también están vinculados al tema de extorsiones, robo de droga y una serie de delitos más que van a ser materia de investigación», señaló Chávez Cotrina.

El fiscal Jaime Rojas, especializado en crimen organizado en Tarapoto, detalló que William Ruiz es uno de los principales detenidos. Rojas lo identificó como presunto responsable intelectual del asesinato de un ciudadano en 2022. La Fiscalía también realizó allanamientos en el penal de Tarapoto, donde hay policías del grupo Terna detenidos previamente por robos, marcaje y tráfico ilícito de drogas.

Red criminal con ganancias millonarias

La organización habría operado durante varios años en San Martín y otras zonas del país. Según la Fiscalía, acumuló más de tres millones de soles producto de sus actividades ilícitas. El trabajo de inteligencia que permitió esta intervención comenzó en 2022 y culminó con el operativo de esta madrugada, ordenado por mandato judicial.

Los 16 detenidos serán puestos a disposición del Poder Judicial. El Ministerio Público evalúa solicitar prisión preventiva contra los acusados conforme avance la investigación. La presencia de policías en actividad dentro de la red criminal evidencia la infiltración del crimen organizado en las instituciones del Estado encargadas de combatirlo.