Abandonan cargos para postular:López Aliaga y César Acuña se burlan del pueblo

 Alcalde de Lima López Aliaga, no ejecutó la cuarta parte de sus 105 compromisos de su plan de gobierno municipal. Prometió tranvía, teleférico, malecón verde y nada.

 Gobernador de la Libertad, César Acuña lo hizo en 2015 y lo repite ahora en 2025, dejando la región en crisis de inseguridad, sin proyectos y con graves denuncias por obras con empresas cuestionadas.

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, oficializó este lunes su renuncia a la alcaldía de Lima ante el Concejo Metropolitano, con el fin de postular nuevamente a la presidencia en las elecciones generales de 2026. En la sesión se leyó su carta de dimisión, en la que explicó que durante tres años buscó a un sucesor para encabezar la candidatura de su partido, sin lograrlo.

“Yo quería esquivar esta responsabilidad, pero las diferentes personas que contacté me dijeron que no”, señaló.

El ahora exalcalde afirmó que el atentado frustrado que sufrió en Villa Marídel Triunfo el último fin de semana marcó un punto de inflexión en su decisión.

“Creo que fue la señal que estaba esperando. Esa violencia va a existir en esta campaña y aun sabiendo eso no me corro. Así como no me corrí de ser alcalde de Lima, tampoco me corro de ser precandidato”, expresó con firmeza.

López Aliaga aseguró que, pese a dejar el cargo, seguirá de cerca la gestión de la Municipalidad de Lima, que será asumida por el teniente alcalde Renzo Reggiardo. “Voy a estar encima, tengo una fijación por terminar las cosas y hemos avanzado muchísimo”, declaró, atiempo que instó al presidente José Jerí a promover una reforma profunda del

Estado y reducir el número de ministerios para destinar más recursos a infraestructura.

Finalmente, justificó su candidatura en la falta de compromiso del sector privado con la política y en la ausencia de una alianza democrática que nunca llegó a concretarse. “Asumo este desafío porque el país no puede seguir en la indiferencia”, afirmó, asegurando que su proyecto presidencial buscará ofrecer una alternativa de liderazgo firme en un contexto político marcado por

la inestabilidad.

César Acuña renuncia a la gobernación de La

Libertad y confirma candidatura presidencial

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, oficializó este lunes su renuncia al cargo con el objetivo de postular a la presidencia de la República en las Elecciones Generales de 2026. En un mensaje público, el líder de Alianza para el Progreso (APPsostuvo que su decisión

responde a una “vocación de servicio” y al deseo de

poner su experiencia política “al servicio del Perú”. Acuña afirmó que deja la gestión regional con la satisfacción de haber impulsado proyectos que, según dijo, transformarán lavida de los liberteños. “Esta decisión implica mi renuncia como gobernador, con la firme convicción del deber cumplido y con la certeza de que hemos dejado un legado en la región”, expresó al formalizar su salida.

El exgobernador adelantó que su propuesta presidencial estará centrada en enfrentar los principales problemas del país. “A partir de hoy trabajaré para luchar frontalmente

contra la inseguridad, reactivar la economía, crear dos millones de empleos en cinco años y combatir la corrupción de manera implacable”, anunció.

La dimisión se concretó en el último día del plazo fijado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que las autoridades presenten sus renuncias si desean participar en los comicios. Según la norma, el vicegobernador asumirá

la conducción de La Libertad, mientras Acuña inicia su camino electoral en un proceso que ya perfila una de

las contiendas más numerosas de las últimas décadas.