Rossana Fernández Maldonado mejor sola que mal acompañada

“Estoy soltera porque quiero y hasta que llegue el indicado”. Así anunció la actriz y cantante Rossana Fernández su nuevo show musical “Princesola” que presentará este 20 y 27 de noviembre en La Estación de Barranco. Indicó que este espectáculo musical será un homenaje al amor propio y la soltería, la misma que mantiene desde hace varios años y que ha decidido mantener “por decisión propia”.

Manifestó que este espectáculo nace luego de ser interrogada constantemente por estar soltera y afirma que sigue a la espera del “príncipe indicado”. “Será una noche para hablar del amor… y del amor propio. Porque una princesa siempre merece al príncipe adecuado, pero mientras tanto, puede ser una princesa sola”, destacó la actriz.

“Estoy soltera porque aún no ha llegado el indicado, el hecho que una este sola no quiere decir que aceptemos a cualquiera que se nos cruce en el camino y siento que hasta ahora no ha llegado el hombre indicado a mi vida. Así que por ahora refiero estar soltera, tranquila y plena que estar mal acompañada”, comentó Rossana que ya inició la pre-venta de sus entradas en Teleticket.

La artista adelantó que este show tendrá más de una confesión acompañada de clásicos temas de Yuri, Shakira, Christian Castro, Chayanne, entre otras canciones hermosas que marcaron los noventa, los dos mil y también la actualidad. Añadió que “Princesola” no busca enfrentar a hombres ni mujeres, todo lo contrario, desea reafirmar que ambos se complementan en el amor y la relación de pareja.

“Creo que se ha malinterpretado el uso de ‘mujer empoderada’, mujer que no necesita de nadie, mujer fuerte que no llora y creo que eso no es así. Siempre se necesita un hombre que nos cuide, nos mime, nos acompañe y nos trate como princesas, aunque por ahí algunas lo tomen a mal creo que eso no es malo”, remarcó la artista que ya se vienen preparando para este show que contará con un “príncipe invitado”.

Las entradas ya están a la venta en Teleticket, y estamos con precios de preventa https://teleticket.com.pe/evento/princesola-la-estacion-de-barranco

DATOS “PRINCESOLA”

Días: 20 y 27 de noviembre

Lugar: La Estación de Barranco / Avenida Pedro de Osma 112

Entradas: https://teleticket.com.pe/evento/princesola-la-estacion-de-barranco