Midis garantiza la atención del servicio alimentario a los damnificados del incendio en San Juan de Miraflores

• La entidad activó el Comedor de Esperanza Midis, implementado para asegurar la alimentación de la población vulnerable ante situaciones de emergencia.

⁠

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social implementó el Comedor de Esperanza Midis, con la finalidad de garantizar el servicio alimentario para las más de 100 familias afectadas por el incendio en la zona de Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores.

El Comedor de Esperanza Midis es un espacio que se activa durante emergencias y que busca asegurar la atención alimentaria de la población en situación vulnerable.

Gracias al liderazgo de los comedores populares, ollas comunes y los comités del vaso de leche de la zona, y en trabajo articulado con las organizaciones civiles, se atenderá con desayunos, almuerzos y cenas a los damnificados durante las próximas semanas.

«Desde el Midis no queremos dejar de atender a la población damnificada. No les faltará el alimento durante la emergencia. Los voluntarios de las organizaciones sociales de base vendrán a cocinar y preparar los alimentos. Estamos unidos ante esta situación”, señaló el viceministro de Prestaciones Sociales del Midis, Julio Mendigure.

Este trabajo es posible gracias a organizaciones como la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) y otras instituciones o empresas privadas que vienen apoyando con alimentos perecibles y no perecibles. Asimismo, en los próximos días, gracias a la Sociedad Nacional de Pesquería, se entregará pescado fresco para la preparación de diversos platos nutritivos para la población.

Es preciso señalar que, durante el primer día del siniestro se brindó más de 1000 raciones entre desayunos, almuerzos y cenas, gracias a la solidaridad de los comedores y ollas comunes de Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. Este trabajo se realizó de manera articulada con la alcaldesa de San Juan de Miraflores, Delia Castro.

Además, el Midis ha instalado carpas en la zona para atender a adultos mayores, personas con discapacidad, familias con niños menores de tres años y posibles nuevos beneficiarios, a través de sus programas sociales, Pensión 65, Contigo, Juntos y Cuna Más, a fin de asegurar el bienestar de las familias afectadas por el incendio en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores.