La Corte Superior de Justicia de La Libertad emite comunicado ante ola de criminalidad que afecta la región

Ante el reciente asesinato de juez de paz, Víctor Hugo López de la Cruz dentro de su oficina en presunto ajuste de cuentas

La Corte Superior de Justicia de La Libertad, a través de la Sala Plena conformada por los jueces superiores titulares, emitió un enérgico pronunciamiento frente a la creciente ola de criminalidad que afecta la región y, en particular, ante el reciente asesinato del señor Víctor Hugo López de la Cruz, juez de Paz de Primera Nominación de Chicama.

En el comunicado, los magistrados expresaron su rechazo total a este acto criminal, calificándolo como una grave vulneración del orden, la paz social y los derechos fundamentales. “Este crimen atenta gravemente contra el Estado de Derecho y la seguridad ciudadana, generando honda conmoción en nuestra comunidad y alarma en el ámbito judicial, al tratarse de un miembro del sistema de impartición de justicia”, señala el documento.

Asimismo, la Corte exige al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú adoptar de inmediato todas las medidas necesarias para identificar, capturar y procesar a los responsables, exhortando a que las investigaciones se desarrollen con celeridad, transparencia y estricto apego a la ley.

La Sala Plena también expresó su solidaridad con la familia del juez asesinado, reafirmando su compromiso institucional de acompañar y brindar apoyo en estos momentos de profundo dolor.

En otro punto, los magistrados advirtieron que no tolerarán actos que atenten contra la vida, la seguridad ni la integridad del personal judicial ni de la ciudadanía, instando al esclarecimiento total de los hechos “como una exigencia inaplazable de la justicia y de la sociedad”.

Finalmente, el pronunciamiento demanda a las autoridades competentes garantizar la protección efectiva de los ciudadanos, adoptando medidas preventivas frente a nuevos actos de violencia y sancionando cualquier exceso con el rigor que establece la ley.

“El sistema de justicia reafirma su compromiso con la defensa de la vida, la paz y el Estado de Derecho”, concluye el comunicado firmado por la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.