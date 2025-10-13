Jerry Rivera regresa con su álbum “Llegué Yo”

El ídolo de la salsa, Jerry Rivera, vuelve a sorprender al mundo de la música con el lanzamiento de su nuevo álbum titulado “Llegué Yo”, un proyecto que marca su regreso triunfal tras 15 años sin presentar una producción discográfica.

Con una carrera consolidada y reconocida internacionalmente, Jerry Rivera celebra además su reciente nominación a los Premios Billboard de la Música Latina en la categoría “Tropical Artist of the Year, Solo”, reafirmando su posición como una de las voces más queridas y respetadas del género tropical.

“Llegué Yo” es un disco que simboliza el cierre de un ciclo importante en la vida artística de Jerry. Con este lanzamiento, el artista ofrece a sus fanáticos un viaje sonoro cargado de la esencia que lo catapultó al éxito mundial, al mismo tiempo que abre la puerta a una nueva etapa en su trayectoria.

“Este álbum representa gratitud y conexión con mis raíces. Quise entregar a mi público un proyecto lleno de sentimiento, antes de dar paso a una propuesta mucho más atrevida que marcará una fase completamente distinta en mi carrera”, expresó Jerry Rivera.

Un elemento especial dentro de este álbum es la participación de Wiso G, a quien Jerry considera el mejor improvisador y pregonero entre los raperos, y por quien siente una profunda admiración. Su aporte le añade un matiz fresco y auténtico que conecta lo clásico de la salsa con la fuerza del rap.

La producción de “Llegué Yo” no solo enmarca el regreso del cantante a los estudios de grabación, sino que también se convierte en un punto de encuentro entre el pasado y el futuro, donde la nostalgia de sus grandes éxitos se mezcla con la frescura de una nueva visión musical.

Con este esperado lanzamiento, Jerry Rivera demuestra una vez más por que sigue siendo uno de los artistas más influyentes de la salsa a nivel internacional.

