Jeinson Manuel estrena “Versiones”, su nuevo álbum salsero inspirado en grandes clásicos

El salsero peruano reversiona joyas de la música romántica en salsa contemporánea en una producción de primer nivel.

Jeinson Manuel, uno de los intérpretes más destacados y auténticos de la salsa peruana, presenta “Versiones”, su más reciente producción discográfica, un álbum que rinde homenaje al amor a través de adaptaciones salseras de grandes clásicos de la música en español. Desde baladas hasta rancheras y boleros inolvidables, Jeinson ofrece una propuesta elegante, intensa y moderna, reafirmando su lugar como uno de los grandes exponentes del género.

“Versiones” está compuesto por ocho temas cuidadosamente seleccionados e interpretados con una fuerza vocal y estilo únicos que han caracterizado a Jeinson a lo largo de su carrera. Entre las canciones se encuentran: “Mi forma de sentir” (original de Pedro Fernández), “Me bebí tu recuerdo” (de Victor García), “A medio vivir” (popularizada por Ricky Martin), “Inolvidable” (de Laura Pausini), “Usted” (recordada por Luis Miguel y otras grandes voces), “Algo más” (original de La Quinta Estación), “La media vuelta» (inmortalizada por José Alfredo Jiménez), y “Estoy con otra en la cama” (tema con gran carga emocional).

El primer sencillo, “Mi forma de sentir”, ya está disponible en todas las plataformas digitales y ha empezado a resonar con fuerza entre sus seguidores y amantes de la buena salsa. “Este álbum nace de mis recuerdos, de esas canciones que marcaron etapas de mi vida y la de muchos. Quise darles nueva vida en salsa, con respeto por sus raíces, pero con la pasión que me identifica en cada interpretación. Cada canción fue elegida con el corazón y trabajada con un equipo musical de primer nivel. Estoy muy orgulloso de este proyecto”, comenta Jeinson Manuel.

“Versiones” fue grabado en el estudio House of Hits, considerado uno de los mejores espacios de producción en Perú, y contó con la participación de los músicos más destacados de la escena salsera nacional. El resultado es un álbum impecable, con arreglos contemporáneos, potentes metales, y una interpretación vocal que emociona y conquista.

Con una trayectoria en constante ascenso, Jeinson Manuel ha sabido ganarse un lugar privilegiado en el género salsero. Su carisma en el escenario, su talento interpretativo y su conexión con el público lo han llevado a representar al Perú en escenarios internacionales de salsa durante este 2025, consolidando su proyección fuera de nuestras fronteras.

Desde sus inicios, Jeinson ha demostrado una sensibilidad especial para interpretar a través de la salsa, dotando cada canción de un sello personal que combina fuerza, y una técnica vocal envidiable. Hoy, gracias al apoyo constante de su público, es considerado uno de los salseros peruanos más influyentes y queridos de la actualidad.

“Versiones” no solo es un disco, es una experiencia. Un viaje por la nostalgia y el amor, transformado en salsa del más alto nivel. El álbum ya está disponible en todas las plataformas digitales.