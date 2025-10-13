Inauguran dos hospitales de la Solidaridad en Manchay

El alcalde de Lima Rafael López Aliaga, acompañado del alcalde de Pachacámac Enrique Cabrera Sulca, inauguraron dos hospitales de la Solidaridad en Manchay que cuenta con una población de más de 200 mil habitantes.

Además, contaron con la presencia del Dr. Luis Rubio Idrogo, presidente de Sisol, Hospitales de la Solidaridad; Dr. Jorge Beltrán, gerente de los Hospitales de la Solidaridad; mayor PNP Alexander Pérez, comisario de Manchay; regidores de las comunes de Lima y Pachacámac, funcionarios municipales y decenas de vecinos de la zona, quienes celebraron estas importantes inauguraciones de nuevos centros de salud.

En dos ceremonias especiales el burgomaestre de Lima, inauguró primero el hospital Manchay 1 y luego pasó al hospital Manchay 2, ubicados en la avenida la avenida Víctor Malásquez y otro en el paradero Tres Marías.

Estos centros médicos funcionarán con equipos de última generación como Rayos X, laboratorio, optometría, entre otros. Se precisó que en el hospital 1 se atenderán diversas especialidades, en tanto que en el 2 la atención será especializada para niños con habilidades diferentes y adultos mayores hipertensos, diabéticos, depresivos, entre otros males.

Enrique Cabrera, alcalde de Pachacámac a su turno dijo: “Agradezco al alcalde de Lima por la inauguración de estos dos hospitales de la Solidaridad en Manchay, sobre todo por haber cumplido una promesa que nos hizo hace unos meses ante un pedido nuestro de contar con estos establecimientos de salud en nuestro distrito”.