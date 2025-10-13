Ignacio Buse sigue como el mejor tenista peruano tras última publicación de Ranking ATP

Luego de sus tempranas eliminaciones en el Challenger de Valencia y en el ATP 250 de Estocolmo, el tenista Ignacio Buse descendió cinco posiciones en el ranking ATP. Sin embargo, se mantiene con una cómoda ventaja como la mejor raqueta peruana en la actualidad. En la más reciente actualización del ranking mundial -liderado por el italiano Jannik Sinner-, ‘Nacho’ Buse aparece en el puesto 113, con 559 puntos.

El segundo mejor tenista es Gonzalo Bueno, quien esta semana tuvo un importante ascenso de 18 posiciones, ubicándose ahora en el puesto 223 con 250 puntos. Por su parte, Juan Pablo Varillas subió un escalón y se posiciona actualmente en el puesto 312, con 169 puntos, consolidándose como la tercera raqueta del país.

El resto de tenistas peruanos quedaron así: Conner Huertas del Pino (bajó 20 puestos) se ubica en el 586 en el ranking ATP, Arklon Huertas del Pino (bajó cinco) se sitúa en el 1088, Christopher Li (bajó 8 escalones) 1152, mientras que Alberto Alvarado (descendió 12 puestos) en el 1361.