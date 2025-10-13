Franco Velazco: «El Tricampeonato está cada vez más cerca para Universitario»

Firme y real. Franco Velazco, administrador del club Universitario de Deportes, destacó que el equipo profesional se encuentra cada vez más cerca de lograr el ansiado tricampeonato, tras el empate ultimo de su inmediato seguidor Cusco F.C. en casa ante Comerciantes Unidos 1-1, pero lo toma con calma lo que resta del Torneo Clausura.

«Vamos paso a paso, pero vemos que el tricampeonato cada vez se hace más real y cerca para nosotros, sin embargo, seguimos con perfil bajo, disputando los partidos con humildad, pero manteniendo siempre ese sueño del título. Considero que la ‘U’ está preparada para grandes desafíos en todas sus instancias y categorías», remarcó Velazco.

De otro lado, se mostró muy satisfecho tras la clasificación del equipo crema a las semifinales de la Liga3, luego de vencer a Unión Santo Domingo. El directivo aseguró que el plantel está enfocado y bien preparado para llegar a la final del torneo, pero primero deberán sortear en la semifinal al Estudiantil CNI de Iquitos, primero de visita y cerrando de local.

Velazco también expresó su preocupación por la seguridad del encuentro en Iquitos, recordando antecedentes previos ante el mismo rival. «Ya tuvimos antecedentes en un partido anterior con CNI, por ello pedimos que haya mayor presencia policial en Iquitos. Por lo pronto, acá habrá presencia de nuestra barra para que nuestros jugadores se sientan respaldados».