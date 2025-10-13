Deportivo Garcilaso le quitó el invicto de local a Juan Pablo II ganándole 2-0 en Chongoyape

Deportico Garcilaso del Cusco se reencontró con los triunfos, ganando nada menos que de visitante en Chongoyape a Juan Pablo II por 1-0, quitándole además la condición de invicto en su casa, en el actual Torneo Clausura de la Liga 1. El árbitro fue Julio Quiroz, y se jugó en el Estadio Municipal de la Juventud.

La solitaria conquista llegó a los 83’ de juego, por acción del delantero argentino Pablo Erustes, quien recibió un pase del colombiano José Sinistierra, y con un violento derechazo alto al lado derecho del arquero Matías Vega. Garcilaso sumó 21 puntos y comparte el tercer lugar del Clausura con ADT.