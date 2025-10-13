Cienciano del Cusco derrotó a UTC 2-0 en Cajabamba y lo comprometió en el tema de la baja

En la continuidad de la 14 fecha del Clausura, Cienciano del Cusco obtuvo una importante victoria de visitante ante UTC de Cajamarca 2-0, resultado que lo compromete al “Gavilán Norteño” en la lucha por no descender. Se jugó en el Estadio Germán Contreras de Cajabamba, con el arbitraje de Pablo López.

Los dos goles del “Papá” llegaron en parte complementaria. A los 66’ el uruguayo Maximiliano Amondarain marcó el primero, y luego el ecuatoriano Carlos Garcés a los 75’ aseguró el triunfo cusqueño con el segundo gol. En el Clausura Cienciano llegó a los 18 puntos (octavo) y en el Acumulado 41 (décimo), mientras UTC se quedó en el último lugar con 6 unidades, y penúltimo en el Acumulado con 25 unidades.