Caviares quieren imponer su agenda: lideran campaña para sacar a Jeri y colocar a Paredes, Luque o Pablo

La notaria de Odebrecht propone abiertamente que Jerí sea reemplazado por Flor Pablo, Susel Paredes o Ruth Luque en coordinación con colectivos progresistas.

 Un grupo de colectivos de la Generación Z emite comunicado exigiendo las mismas tres congresistas mientras Flor Pablo da entrevistas conspirativas para España.

 Plan incluye reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación y sacar a Tomás Aladino Gálvez que archivó denuncia falsa contra Jerí.

La exministra Marisol Pérez Tello salió abiertamente a proponer que José Jerí sea reemplazado por congresistas de izquierda como Flor Pablo, Susel Paredes o Ruth Luque. La declaración, difundida en el programa Altavoz, confirma lo que ya se venía denunciando: los caviares tienen una agenda clara para imponer un gobierno a su medida. Mientras tanto, Flor Pablo declaró en El País de España criticando al Congreso y pidiendo que los “decentes” no abandonen el espacio público. El colectivo caviar ‘Es Momento’, junto a otros más, convoca marchas para el 15 de octubre con el hashtag #FueraJerí, mientras que la Generación Z emitió un comunicado rechazando categóricamente a Jerí y proponiendo las mismas tres congresistas. El patrón es obvio: buscan replicar el Merinazo para imponer su proyecto político.

PÉREZ TELLO SE

QUITA LA CARETA

Marisol Pérez Tello, conocida como la notaría de Odebrecht por su gestión cuestionada como ministra de Justicia, apareció en el programa Altavoz proponiendo sin tapujos que Jerí sea reemplazado por izquierdistas caviares. El conductor José Barba Caballero publicó en su cuenta de Twitter la declaración completa: Pérez Tello propone que José Jerí sea reemplazado por izquierdistas Flor Pablo, Susel Paredes o Ruth Luque.

La exministra argumentó que estas legisladoras pueden darle tranquilidad al país. El tuitero Dante Bobadilla respondió con ironía: “qué graciosa la caviarona, sugiere que asuman la presidencia personas no cuestionadas como Ruth Luque, Susel Paredes o Flor Pablo, todas

ellas están cuestionadas por su capacidad mental.” La propuesta de Pérez Tello confirma que existe una agenda coordinada para imponer un gobierno progresista sin elecciones de por medio.

FLOR PABLO DA ENTREVISTAS

EN ESPAÑA MIENTRAS

ARMA EL PLAN

Flor Pablo no se quedó callada y abonó a la conspiración. Dio una entrevista al diario El País de España donde atacó duramente al Congreso, de la que ella es parte, y al sistema político peruano. Dijo que los intereses del país fueron desplazados por los intereses personales y de “mafias”, sin reparar que ella calla ante la mafia caviar. Agregó que si los “decentes” renuncian, el espacio lo ocupan los corruptos. ¡Toda una moralista sectaria! ¿Solo los de su grupo son decentes?

Las declaraciones en un medio extranjero mientras se cocina un golpe interno generan suspicacias. Mientras la morada Patricia Arévalo compartió una imagen que compara a Dina Boluarte con Pedro Castillo señalando que no olvidan quién es la verdadera responsable del

descalabro, cuando al comienzo estos caviares apoyaron a ambos al asumir la banda presidencial. El mensaje implícito es claro: todos son culpables menos ellos. Manga de hipócritas oportunistas.

GENERACIÓN Z EMITE

COMUNICADO EXIGIENDO A

CAVIARES FLOR PABLO, SUSEL

O RUTH LUQUE

La Organización de Colectivos Generación Z del Perú emitió un pronunciamiento a la nación que circula en redes sociales. El documento rechaza categóricamente a José Jerí argumentando que tiene una “reputación cuestionable”, es acusado de corrupto y sobretodo de ser “acusado” de violación. Omiten deliberadamente que la Fiscalía

archivó el caso tras comprobar con ADN que la acusación era falsa.

El comunicado propone tres nombres para la presidencia: Flor Pablo, Susel Paredes y Ruth Luque. Exactamente las mismas que propuso Pérez Tello. El documento establece que ningún congresista de estos partidos puede ser presidente, refiriéndose a Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Somos Perú, Podemos Perú, Acción Popular y Perú Libre. Es decir, la mayoría del Congreso queda descartada. ¡Quieren imponer a su gente cuando no representan a nadie!

El comunicado finaliza comparando a Jerí con Merino: sacamos en menos de 5 días a Merino, le pedimos a usted que reflexione y ayude a la Generación Z, ya que usted dice en su mensaje escuchará, esperamos pueda evitar que salgamos a las calles. La amenaza es

explícita.

LA AGENDA OCULTA: REPONER

A DELIA ESPINOZA

Detrás de todo este movimiento hay un objetivo adicional que no se dice públicamente. Los caviares quieren reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación. Espinoza fue suspendida por desacato a una resolución del Tribunal Constitucional. El actual fiscal Tomás Aladino Gálvez, quien archivó la denuncia falsa contra Jerí con pruebas científicas, es visto como un obstáculo para sus planes.

Si logran tumbar a Jerí e imponer a alguna de sus congresistas favoritas, el siguiente paso sería remover a Gálvez y reinstalar a Espinoza. Esto les daría control total del Ministerio Público para perseguir a sus enemigos políticos y proteger a sus aliados. La estrategia es integral: presidencia, fiscalía y narrativa mediática.

VAN CONTRA LA

CONSTITUCIÓN

Lo que proponen estos sectores es abiertamente inconstitucional. La Constitución establece claramente la línea de sucesión presidencial. Después del presidente viene el primer vicepresidente, luego el segundo vicepresidente, y finalmente el presidente del Congreso. José Jerí es presidente porque así lo establece la Constitución tras la vacancia de Dina Boluarte.

Estos caviares quieren saltarse la Constitución para imponer a quien ellos decidan. Nadie eligió a Pérez Tello, a los colectivos de redes sociales ni a los voceros de Generación Z. Sin embargo, se creen con derecho a decidir quién gobierna el Perú. Pretenden usar las calles y la violencia para imponer su voluntad por encima del orden constitucional.

Cuando los que perdieron quieren gobernar igual

Ninguno de estos personajes ganó elecciones presidenciales. Ninguno tiene mayoría en el Congreso. Ninguno representa a la mayoría de peruanos. Sin embargo,

creen tener el derecho divino de decidir quién gobierna el país. Convocan marchas,

amenazan con violencia, advierten que habrá muertos, y todo para imponer su

agenda minoritaria. Mientras choferes, bodegueros y ciudadanos comunes mueren

por la delincuencia, estos señores priorizan su venganza política. Quieren reponer

a Delia Espinoza, sacar a un fiscal serio como Gálvez, e instalar un gobierno a su

medida. El cinismo no tiene límites. La pregunta es cuántos jóvenes manipulados

tendrán que morir esta vez para que consigan lo que no lograron en las urnas.