Carlos Vives y Lima unidos por “El rock de mi pueblo vive” en una noche inolvidable

El artista colombiano brindó un concierto que unió generaciones, emociones y voces, dejando una huella imborrable en el corazón del público peruano.

El viernes 10 de octubre, Carlos Vives convirtió el Multiespacio Costa 21 en un verdadero festival de alegría, recuerdos y emoción. En el marco de la celebración de sus 30 años de carrera con su gira “El rock de mi pueblo vive”, el ícono colombiano ofreció un espectáculo que quedará grabado en la memoria de todos los asistentes.

La noche comenzó con la presentación de Pascal, artista peruano y de proyección internacional, quien fue el encargado de abrir el show con una propuesta fresca y poderosa que encendió al público desde los primeros acordes, preparando el escenario para lo que sería una jornada inolvidable.

Minutos más tarde, y ante un recinto completamente lleno, Carlos Vives apareció en escena para desatar la euforia con temas como “La Gota Fría” y “Ella es mi fiesta”, haciendo una pausa para saludar con calidez al público que lo acompañó en esta noche mágica.

Entre aplausos y coros el artista repasó sus grandes clásicos como “Fruta Fresca”, “Quiero verte sonreír, “La Tierra del Olvido”, “Pa’ Mayte” y “La Bicicleta”, en una conexión única con sus fans quienes no dejaron de cantar ni un segundo.

El momento más emotivo de la noche llegó cuando interpretó “Contigo Perú”, generando un coro multitudinario que estremeció el recinto. Conmovido, Vives rindió homenaje al legendario Zambo Cavero, reconociendo su genialidad y el profundo amor que siente por esta tierra que siempre lo recibe con los brazos abiertos.

El show llegó a su final con miles de voces aún resonando en el aire. Carlos Vives dejó el escenario entre emoción y gratitud, demostrando una vez más que su música es un legado de la música latinoamericana.