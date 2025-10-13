Cabo Verde se clasificó por primera vez al Mundial 2026 por el Continente Africano

Por primera vez en su historia futbolística, la Selección de Cabo Verde logró el boleto directo al Mundial 2026, al golear de local a Eswatini 3-0, quedando primero en su Grupo “D” de las Clasificatorias Africanas con 23 puntos, cuatro más que la favorita Camerún (19) que deberá buscar clasificarse en un Repechaje.

El cotejo desarrollado en el Estadio Nacional de Praia, fue de amplio dominio de Cabo Verde, que logró sus tantos recién en el complemento, por acción de Rocha Livramento a los 48’, Willy Semedo a los 54’ y Stopira a los 91’, desatando la algarabía total a los 15 mil espectadores en el estadio y los habitantes del país.

Camerún que tenía una ligera esperanza de pelear el primer lugar, no pudo ganarle de local a Angola, quedando empatado 0-0, teniendo que jugar un Repechaje, para intentar ir al Mundial 2026, no haciendo pesar su favoritismo, cediendo ante Cabo Verde que en el parido decisivo le ganó 1-0.