Blue7 regresa al Centro Comercial El Polo y presenta su nueva línea Teen Party

La reconocida marca peruana vuelve al centro comercial después de dos décadas y celebra la inauguración de su novena tienda con una propuesta juvenil que invita a brillar.

Con más de 35 años vistiendo los momentos más especiales de las peruanas, Blue7 continúa expandiendo su presencia con la inauguración de su noveno local en el Centro Comercial El Polo, un espacio moderno que marca el inicio de una nueva etapa en la historia de la marca. La apertura llega acompañada del lanzamiento de Teen Party, una línea creada especialmente para las jóvenes que sueñan con brillar en cada ocasión.

Durante el evento de inauguración, la gerenta general de Blue7, Vanessa Bustamante, presentó oficialmente la línea Teen Party, destacando su espíritu innovador y su enfoque en las nuevas generaciones:

“Nuestra línea Teen Party significa vestir para brillar. Son vestidos con ADN explorador, pensados para chicas que buscan destacar y llevar siempre prendas a la altura de sus expectativas. Diseños de líneas limpias, estilos de temporada y detalles que capturan la esencia del momento”, expresó.

Además, Bustamante añadió que en un mundo donde las teens no esperan, esta colección responde con dinamismo constante e innovación continua: siempre a la vanguardia, siempre ofreciendo algo nuevo. “Teen Party mantiene viva la expectación, invitando a una generación a descubrir piezas que celebran su energía vibrante y su deseo de ser las protagonistas de cada ocasión, con diseños nuevos de manera constante y en cantidades limitadas, porque lo especial también debe sentirse exclusivo.”

Teen Party representa la energía y libertad de una generación que busca expresar su personalidad a través de la moda. Con colores vibrantes, texturas ligeras y siluetas versátiles, la línea celebra la autenticidad y el poder de brillar en cada momento especial.

El regreso de Blue7 a El Polo no solo simboliza la expansión de la marca, sino también un reencuentro con sus raíces y con clientas que la han acompañado durante años. Esta nueva etapa combina tradición y modernidad, manteniendo el sello que distingue a la marca: elegancia, exclusividad y un profundo conocimiento del estilo femenino.

Con nueve tiendas en funcionamiento y una sólida comunidad de clientas fieles, Blue7 reafirma su liderazgo en el diseño de vestidos de fiesta en el Perú, manteniendo su esencia familiar y su pasión por hacer que cada mujer —de cualquier edad— se sienta especial.