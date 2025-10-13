Bélgica quedó a un paso de lograr el boleto al Mundial 2026 tras ganarle a País de Gales 4-2

La Selección de Bélgica obtuvo una trascendental victoria en su visita a País de Gales al cual derrotó 4-2, por el Grupo “J” de las Clasificatorias Europeas al Mundial 2026, conservando el primer lugar con 14 puntos, uno más que Macedonia del Norte (13) que solo empató en casa con Kazajistán 1-1. Los “belgas” cierran la llave con dos partidos en el papel de trámite frente a Kazajistán y Liechtenstein, que ganando obtendrá el boleto directo al Mundial 2026.

País de Gales sorprendió en los minutos iniciales, aperturando el marcador con gol de Joe Rodon a los 7’ con golpe de cabeza. Sin embargo, Bélgica reaccionó y lo dio vuelta con tantos de Kevin de Bruyne a los 18’ de penal y Thomas Meunier a los 24. En el complemento, aumentó Kevin de Bruyne nuevamente de penal a los 76’, descontando Nathan Broadhead a los 89’, pero en un contragolpe Leandro Trossard a los 90’, puso el definitivo 4-2.

Por el Grupo “D”, Francia no pudo asegurar el triunfo en su visita a Islandia en Reikiavik, empatando 2-.2. pes e al cual mantiene el liderazgo con 10 puntos, tres más que Ucrania (7) que derrotó a Azerbaiyán 2-1. Islandia se puso en ventaja con tanto de Palsson a los 39’, pero los “galos” lo dieron vuelta con goles de Nkunku a los 63’ y Mateta a los 68’. Sin embargo, en un descuido de la zaga francesa, Hlynsson a los 70’ puso el definitivo 2-2.

Mientras que en el Grupo “A” Alemania logró una trabajosa victoria en Belfast ante Irlanda del Norte 1-0, con gol de Woltemade a los 31’, que le permite estar de líder en el Grupo “A” con 9 puntos, los mismos que tiene Eslovaquia, que superó a Luxemburgo 2-0, peleando palmo a palmo el boleto directo al Mundial 2026.

Otros Resultados: Grupo “B“: Eslovenia 0 Suiza 0; Suecia 0 Kosovo 1. Posiciones: Suiza 10; Kosovo 7; Eslovenia 3; Suecia 1.