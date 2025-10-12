Países Bajos goleó a Finlandia 4-0 y mantiene primera opción de ir directo al Mundial 2026

Sigue imparable. Países Bajos goleó a Finlandia 4-0 en Ámsterdam, resultado que le permite seguir liderando el Grupo “G” de las Clasificatorias Europeas rumbo al Mundial 2026, sacándole tres de ventaja a su inmediato seguidor Polonia (16-13) que ayer ganó de visitante a Lituania 2-0, a falta de dos fechas para terminar la serie.

Los goles de los “Tulipanes” fueron logrados por Malen a los 8’, van Dijk a los 17’, Menfis Depay a los 38’ de penal y Colin Gakpo a los 84’. Dentro de los dos partidos que le restan, el que puede definir su pase directo al Mundial, será el que juegue ante Polonia de visitante.

Otros Resultados: Grupo “H”: Rumania 1 Austria 0; San Marino 0 Chipre 4. Posiciones: Austria 15; Bosnia-Herzegovina 13; Rumania 10; Chipre 8; San Marino 0. Grupo “L “: Croacia 3 Gibraltar 0; Islas Feroe 2 República Checa 1. Posiciones: Croacia 16; Republica Checa 13; Islas Feroe 12; Montenegro 6; Gibraltar 0. Grupo “C”: Escocia 2 Bielorrusia 1; Dinamarca 3 Grecia 1. Posiciones: Dinamarca 10; Escocia 10; Grecia 3; Bielorrusia 0.