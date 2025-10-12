Después del éxito de Y que siga la Jarana…, regresa a los escenarios Olga, la entrañable dueña de la Peña Claudia, ahora con una historia llena de emoción, música y peruanidad.

OLGA: EL MUSICAL, una producción original de Live On Stage, desde el 10 octubre al 03 de noviembre en el Centro Cultural Ricardo Palma para celebrar el Mes de la Canción Criolla con una propuesta teatral y musical que promete hacer reír, conmover y despertar el orgullo por nuestras raíces.



Ambientada en los años 70, Olga nos transporta a una Lima criolla llena de sabor, tradición y memoria. En medio de valses, marineras y amores imposibles, se entrelazan las historias de Olga y Óscar, un matrimonio marcado por el paso del tiempo, la nostalgia y los sueños no cumplidos. Todo bajo la mirada de una mujer fuerte, apasionada y jaranera, símbolo de la resiliencia y la calidez del alma peruana.



Con música en vivo, un elenco de lujo y una puesta en escena llena de color, ritmo y sentimiento, Olga se convierte en un homenaje a nuestras tradiciones y al poder de la música criolla como puente entre generaciones.



La obra está protagonizada por Trilce Cavero en el papel de Olga, acompañada por Rik Núñez como Óscar y Viviana Pereyra como Rebeca.

Completan el elenco Fernando Pasco como Don Arturo, y en el papel de Evita alternan Rocío Montesinos y Andrea Aguirre. Los talentosos Fernando Rioja y Randal Huatuco dan vida a los personajes del ensamble, aportando frescura y energía al universo de la peña.



La puesta cuenta además con la participación de tres músicos en vivo: Alessandro Gotuzzo, Alonso Salas y César Gabriel Riveros, quienes acompañan a los actores durante toda la función, fusionando teatro y música de manera orgánica y vibrante.



Una producción con alma criolla con libreto original de Daniel Tapia, dirección de Marco Palomino y producción general de Live On Stage, Olga: El Musical celebra la identidad limeña y la riqueza cultural del Perú con un lenguaje escénico moderno, emotivo y profundamente musical.



Las funciones se realizarán en el Centro Cultural Ricardo Palma (Av. Larco 770, Miraflores)

🗓️ Del 10 de octubre de 2025 al 3 de noviembre

📍 Viernes, sábados y lunes a las 8pm, Domingos 7:00pm

🎟️ Entradas en pre-venta desde S/29, disponibles en Joinnus y WhatsApp hasta el 9 de Octubre.

Venta regular desde S/39.