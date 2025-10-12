Minedu brindará atención socioemocional a estudiantes tras incendio en SJM

Un equipo técnico del Minedu continúa en la zona para evaluar daños, ofrecer contención emocional y garantizar la continuidad del servicio educativo_

Se identificaron tres colegios y un CETPRO cercanos a la zona del siniestro, sin daños estructurales graves ni afectación a la comunidad educativa_

Con el apoyo de la PNP se viene garantizando la seguridad del CETPRO, y con la Municipalidad de San Juan de Miraflores se articulan acciones de limpieza y pintado_

Tras el incendio ocurrido ayer en la avenida El Centenario, sector Virgen del Buen Pastor, en Pamplona Alta (San Juan de Miraflores), el Gobierno, a través del Ministerio de Educación (Minedu), continúa ejecutando acciones de respuesta inmediata para proteger a la comunidad educativa.

Apenas iniciado el siniestro, el Minedu dispuso el desplazamiento de un equipo técnico de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), en coordinación con la UGEL 01, para verificar el estado de las instituciones educativas cercanas y brindar el apoyo necesario.

Durante esta intervención, se identificó la presencia de tres instituciones educativas y un Centro de Educación Técnico-Productiva (CETPRO), ubicados en los alrededores de la zona afectada. El equipo constató que los tres colegios no presentan daños en su infraestructura, ni se ha reportado afectación a estudiantes o personal docente.

En el caso del CETPRO, se verificó que parte del cerco perimétrico fue alcanzado por el fuego debido a su cercanía con el área del incendio, y que el agua utilizada para apagar el siniestro afectó parte del equipamiento, por lo que se dispuso el retiro de algunas computadoras para evitar mayores daños. Personal de la PNP garantiza permanentemente la seguridad del local.

Asimismo, el equipo coordinó con la Municipalidad de San Juan de Miraflores para que apoye en la limpieza y el pintado del local.

Como parte del acompañamiento integral, este lunes se iniciará la atención socioemocional a los estudiantes de las instituciones, en coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa), luego de que entre ayer y hoy los equipos técnicos vienen realizando acciones de evaluación, coordinación y planificación para asegurar una intervención adecuada a sus necesidades.

Psicólogos y especialistas en pedagogía del Minedu y la DRELM, junto con profesionales del Minsa, continúan visitando las instituciones para interactuar con estudiantes, docentes y directivos. Estas actividades permiten identificar casos de afectación emocional, ofrecer apoyo directo y fortalecer el bienestar de la comunidad educativa, especialmente en aquellos casos vinculados a familias damnificadas por el incendio.

El equipo técnico de la DRELM también cuenta con un especialista en gestión del riesgo de desastres, quien viene brindando recomendaciones de seguridad a las directoras y docentes del sector. Además, realiza el seguimiento a las acciones de respuesta en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia del Minedu (COE Educación).

El Dato

El Minedu, junto con la DRELM y la UGEL 01, mantiene coordinación constante con las autoridades locales, la Policía Nacional del Perú y el Cuerpo General de Bomberos, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la comunidad educativa y prevenir nuevos riesgos.