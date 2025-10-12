La Chirichota llega al Perú con su exitosa sátira musical “Vuelven Los Clásicos”

Tras conquistar al público en España y Latinoamérica, la agrupación grancanaria La Chirichota presentará su irreverente espectáculo el próximo 04 de noviembre en Teatro Nos.

En Vuelven Los Clásicos, La Chirichota —ataviada con vestuarios que evocan la estética de Amadeus— da vida a célebres compositores del pasado que despiertan en el presente para enfrentarse a los sonidos y valores de la industria musical actual. Géneros como el reggaetón, el trap o el pop más edulcorado son analizados con una mirada afilada, sarcástica y cargada de ingenio. El resultado es una sátira musical que combina humor inteligente, crítica social y armonías cuidadosamente elaboradas. Una propuesta que invita tanto a reír como a pensar.

Nacida como una propuesta escénica para el carnaval de Gran Canaria, La Chirichota ha evolucionado hasta convertirse en una referencia internacional de humor musical. Su lenguaje propio, a medio camino entre la chirigota callejera, el teatro satírico y el concierto escénico, ha conectado con audiencias de diferentes países y generaciones.

La agrupación está integrada por siete artistas con una sólida trayectoria en música, humor y escena: Víctor Lemes, Dani Rodríguez, Juan Dávila, Abraham Santacruz, Alberto Vila, Dani Quevedo e Isaac Dos Santos. Su trabajo en escena es colectivo, coral, y se caracteriza por el equilibrio entre lo vocal, lo actoral y lo textual.

En apenas tres meses, sus redes sociales han registrado un crecimiento exponencial: de apenas 3.000 a más de 600.000 seguidores en TikTok, con millones de visualizaciones acumuladas y una comunidad altamente activa. Este impacto digital ha sido respaldado por el reconocimiento público de artistas como Alejandro Sanz, Nahuel Pennisi o Silvia Cruz, que han elogiado públicamente su originalidad y talento.

La Chirichota se encuentra actualmente en una gira internacional que incluye escenarios de referencia en España y América Latina, consolidándose como una de las propuestas más frescas, virales y aplaudidas del panorama iberoamericano.

La presentación se realizará el 04 de noviembre a las 8 pm en el Teatro Nos. Las entradas ya están disponibles en Passline.

https://www.passline.com/eventos-plano/vuelven-los-clasicos-con-la-chirichota

www.lachirichota.com