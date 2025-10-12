En Chile informan que argentino Gustavo Álvarez será el entrenador de la Selección Peruana

¿Se acabó el misterio?. De acuerdo a lo publicado ayer por el Diario El Mercurio de Chile, el técnico argentino Gustavo Álvarez, actualmente conduciendo a la Universidad de Chile, dejará al cuadro azul a fin de año, para convertirse en el flamante entrenador de la Selección Peruana, de cara a las próximas Clasificatorias Sudamericanas al Mundial 2030 y la Copa América.

“En la “U” anticipan que Álvarez dejará el club en diciembre para asumir como DT de Perú. El propio entrenador dejó entrever que se marchará pese a que su contrato termina en 2026. “Cuando un técnico quiere irse, no hay nada que hacer” comentan en Azul Azul (web del club), señala el Mercurio en su edición de ayer domingo.

Además el medio chileno remarca que como tiene contrato vigente con elenco del “Ballet Azul” hasta el próximo año, la Federación Peruana de Fútbol está dispuesta a pagar la cláusula de salida que maneja Álvarez en su contrato con la Universidad de Chile, que se aproxima a la suma de 1.2 millones de dólares.

Recordemos que Gustavo Álvarez, ya dirigió en el fútbol peruano, primero al Sport Boys del Callao en el 2021 y luego al Atlético Grau de Piura en el 2022, para luego emigrar a Chile, donde dirigió a Huachipato en el 2023 y de ahí pasar a la “U” de Chile desde el 2024 hasta el momento.

Vale renarcar que la información es la que maneja la prensa chilena, lo que sí es seguro es que Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, en entrevista hoy en Teledeportes no descató ni confirmó esta posibilidad, y en el papel sigue en la búsqueda del nuevo técnico de la Selección para diciembre, aunque ya el nombre de Gustavo Álvarez saltó a la luz pública y sería el elegido.