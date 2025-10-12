El cuy peruano: un superalimento que conquista paladares

El cuy es uno de los alimentos más emblemáticos del Perú, desde tiempos preincaicos, se cría de forma tradicional en las regiones andinas, destaca especialmente en Cusco, Cajamarca, Ayacucho, Huancayo y Huánuco, donde forma parte tanto de la alimentación familiar como de celebraciones locales.

“Hoy, gracias a su valor nutricional, el cuy ha trascendido el ámbito rural y es cada vez más apreciado en la gastronomía moderna y en programas de alimentación saludable. Debido a que nos aporta proteína de alta calidad dando por ración de 100g que consumimos de cuy, unos de 22g de proteína, además que contiene todos los aminoácidos esenciales esto es fundamental para la ingesta de niños, adultos mayores y personas enfermas”, sostuvo la nutricionista oncológica del Portal Salud en Casa, Giulianna Saldarriaga .

De acuerdo a la especialista, este alimento rinde un aporte bajo en grasa lo cual la hace que sea más fácil de digerir y según la alimentación que el animal recibió puede tener un contenido de omega 3 y omega 6 siendo este beneficioso para la salud cardiovascular y también de poseer un efecto antiinflamatorio.

EN TRATAMIENTO ONCOLÓGICO

“El consumo de este animalito ganó mucha popularidad entre los pacientes oncológicos debido a que el ser una fuente de proteína va ayudar a manter la masa muscular y disminuir el riesgo de caquexia o sarcopenia, favorece la cicatrización y reparación de tejidos, es todo es favorable por los diferentes tratamientos que son sometidos los pacientes como cirugía, quimioterapia o radioterapia», afirmó la especialista.

Asimismo el cuy es de facil digestión, para que de esta forma tenga una mejor aceptación del paciente. Según la alimentación que se le brindo al cuy puede tener un contenido de omega 3 y omega 6 siendo este beneficioso para la salud cardiovascular y de brindar un efecto antiflamatorio. Nos proporciona Zinc recordemos que este mineral es esencial si lo que buscamos es fortalecer el sistema inmunológico”, precisó.

TU CUY , EMPEMPRENDIMIENTO NACIONAL

Pese a sus múltiples ventajas, muchas personas aún no se animan a consumirlo por el aspecto tradicional del animal. Pensando en ello, Milagros Alarcón, emprendedora e hija de apurimeños, lanzó en el 2023 “Tu Cuy”, la primera marca peruana de hamburguesas, chorizos y nuggets de carne de cuy, elaborados artesanalmente y con registro sanitario emitido por DIGESA.

“La idea nació cuando mis hijos eran pequeños y no querían probar el cuy, que siempre fue parte de nuestra mesa familiar. Empecé a preparar hamburguesas y nuggets en casa, y así descubrí una forma deliciosa y saludable de incluirlo en su dieta”, comenta Milagros.

Actualmente, el 70% de las ventas de Tu Cuy proviene de pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), reflejando la confianza en sus beneficios para fortalecer el sistema inmunológico. Sus productos aportan minerales como calcio, fósforo, zinc e hierro, además de ácidos grasos Omega 3, 6 y 9, fundamentales para la salud cardiovascular.

El Día Nacional del Cuy se celebró el sábado y a decir de los especialistas, este superalimento peruano es símbolo de nuestra cultura y aliado incomparable para una vida saludable.