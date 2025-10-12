Eduardo Castro ganó la primera etapa Lima-Huancayo de los Caminos del Inca en su 53 Edición

La Etapa 1 de la prueba automovilística Los Caminos del Inca en su edición 53, culminó corriendo solo un primer especial Canta-La Cima, ya que el especial 2 Paccha – Ahuac fue cancelado, luego que se incendió el vehículo de la tripulación Jenrry Quispe y Gustavo Medina, quienes salieron del auto gracias a la advertencia de los aficionados locales de Achipampa, pero no consiguieron apagar el vehículo.

Esta situación se produjo en medio de la ruta, lo que impidió que los bólidos que llegaban detrás no pudieran avanzar. Solo los 9 autos que tenían por delante, llegaron hasta Ahuac, por lo que el ACP decidió cancelar el especial.

El líder es Eduardo Castro con el 840 en su Ford Fiesta a Rally 3 con un tiempo de 1h. 07min 28 seg.2, seguido por Rommel Palomino con el 824 en su Skoda Fabia N5 con 1h. 09min. 43seg.5 y tercero Luis Alayza con el 712 en su Toyota GR Yaris con 1h. 09 min 45seg.8. La segunda etapa será entre Huancayo-Ayacucho este martes con tres especiales.